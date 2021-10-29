Инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года ожидается в среднем на уровне до 6,5% - ЦБА

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года ожидается в среднем на уровне 6,2-6,5 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

"В следующем году средняя инфляция прогнозируется на уровне 5,6 процентов. ", - добавил он.

Отметим, что правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 процентных пункта – с 6,5 до семи процентов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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