Ненефтяной экспорт частных компаний Азербайджана увеличился почти на 45%

Экономика 29 октября 2021 14:00 (UTC+04:00)
Ненефтяной экспорт частных компаний Азербайджана увеличился почти на 45%
Нефть дорожает в рамках коррекции
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