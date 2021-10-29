Утверждена ежемесячная заработная плата сотрудников Государственной налоговой службы Азербайджана

БАКУ / Trend / - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении ежемесячных должностных окладов сотрудников Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Trend, согласно постановлению, утверждаются ежемесячные должностные оклады работников Аппарата Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджанской Республики, работников структур, входящих в структуру Государственной налоговой службы, работников местных подразделений, а также работников учебного центра службы, сотрудников службы аппарата, входящего в структуру Государственной налоговой службы, и подведомственным организациям, не входящим в ее структуру".

Министерству финансов поручено принять меры для финансирования расходов, связанных с должностными окладами сотрудников налоговых органов.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)