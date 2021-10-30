В Азербайджане обнародовано число граждан, получающих пенсию по возрасту

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2021 года число граждан Азербайджана, получающих пенсию по возрасту, превысило 709 тысяч.

Об этом сообщили Trend в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ).

По данным фонда, из общего числа получающих пенсию по возрасту 39,7 процента - мужчины, 60,3 процента - женщины.

Отметим, что на первое июля 2021 года в ГФСЗ состояли на учете 1 миллион 214,1 тысячи пенсионеров, что составляет 12,1 процента численности населения.

Размер пенсий, пособий, стипендий и адресной соцпомощи, выплаченных за восемь месяцев текущего года, составил около четырех миллиардов манатов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)