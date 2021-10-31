Ненефтяной экспорт частных компаний Азербайджана увеличился почти на 45%

БАКУ /Trend/ - По итогам января - сентября 2021 года крупнейшим экспортером азербайджанской ненефтяной продукции среди частных компаний стало ООО "MKT İstehsalat Kommersiya", осуществившее экспорт на 86,6 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

По данным обзора, в указанный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 406,8 миллиона долларов, что на 44,5 процента, или 181 миллион долларов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рэнкинг частных компаний, вошедших в ТОР-10 ненефтяных экспортеров в январе - сентябре 2021 года:

Компания Объем экспорта в январе-сентябре 2021 года (в млн $) Объем экспорта в январе-сентябре 2020 года (в млн $) ООО "MKT İstehsalat Kommersiya" 86,6 50,4 ООО "Azerbaijan İnternational Mining Company" 84,9 79,3 ООО "Local Garden" 54,9 0 ООО "Baku Steel Company" 38,5 21,2 OOO "Sun Food" 28,6 27 ООО "P-Aqro" 28,5 17,3 OOO "Azerbaycan Şeker Istehsalat Birliyi" 26 10,4 ООО "RAM BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT VƏ TİCARƏT LTD" 20,7 16,3 "Хидаятов Тайар Хидаят оглу" 20,7 3,9 ООО "Boulder 007 Ltd" 17,4 0

(Автор: Садраддин Агджаев)

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