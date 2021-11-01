Азербайджан и ООН обсудили перспективы сотрудничества в постпандемический период

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и региональный директор офиса координации развития ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон обсудили перспективы сотрудничества в постпандемический период.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал Джаббаров в Twitter.

Министр отметил, что стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах восстановления и устойчивого развития.

"В ходе видеовстречи с Гви-Йоп Сон были обсуждены дальнейшие шаги в направлении укрепления сотрудничества с ООН в рамках реализации рамочного документа на 2021-2025 годы в сферах восстановления и устойчивого развития в постпандемический период", - написал Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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