Восстановление экономики Азербайджана оказалось более сильным, чем ожидалось - ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Восстановление экономики Азербайджана после пандемии коронавируса оказалось более сильным, чем ожидалось, на фоне роста цен на нефть и газ, сообщает Trend со ссылкой на последний отчет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

По данным отчета, в январе - сентябре нынешнего года рост ВВП Азербайджана ускорился до 4,8 процента в годовом исчислении в основном за счет роста ненефтяного сектора на 6,2 процента.

Растущий спрос и более высокие цены на нефть, поддерживаемые ожидаемым продолжением постепенного увеличения квот на добычу сырья, будут поддерживать общие экономические показатели во второй половине 2021 года. Исходя из этого, экономика Азербайджана вырастет на четыре процента в 2021 году и на 3,2 процента - в 2022-м, говорится в отчете.

При этом в документе отмечается, что этот прогноз подвержен рискам, связанным с геополитическим развитием и возможной волатильностью цен на сырьевые товары.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)