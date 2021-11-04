К середине века мир должен снова построить свою энергетическую систему - Петре Роман

БАКУ /Trend/ - Мы должны осознавать трудности, возникающие в экономике. К середине века мир должен снова построить свою энергетическую систему.

Как сообщает Trend, об этом бывший премьер-министр Румынии Петре Роман сказал в четверг в ходе панельных дискуссий на тему "Новый мировой порядок после COVID-19" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

Он отметил, что необходимо отказаться от природного топлива в ближайшее время и ускорить переход на ветряную, солнечную и водородную энергию.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)