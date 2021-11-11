Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend (Видео)
БАКУ / Trend / - Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend.
Как сообщает Trend, в программе обсуждались вопросы экономики, вопросы обеспечения устойчивого бизнеса путем страхования от многих рисков, а также работы, проводимые в направлении развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане.
Отметим, что проект выходит в эфир каждую среду в 15:00, повтор - в 22:30 на "Real" ТВ.
В программе Real - Trend обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию информационного агентства Real TV и Trend, говорят о вызовах, стоящих перед Азербайджаном.
Представляем вниманию очередной выпуск программы:
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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