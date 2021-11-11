В расходах бюджета Азербайджана на 2022 г. одним из основных направлений будет восстановление освобожденных территорий - министр

БАКУ /Trend/ - В расходах бюджета на 2022 год восстановление освобожденных территорий Азербайджана будет одним из основных направлений.

Об этом сказал в четверг министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждений проекта госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает Trend.