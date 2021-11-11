Агентство по развитию МСБ Азербайджана принято в Международный совет малого бизнеса

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана при министерстве экономики принято в Международный совет малого бизнеса (The International Council for Small Business - ICSB), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

ICSB, который функционирует с 1955 года и объединяет в своих рядах соответствующие структуры почти 90 стран, поддерживает рост и развитие в международном масштабе малого бизнеса, пропагандирует новшества по управлению бизнесом и развитию предпринимательства.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса будет сотрудничать с ICSB в вопросах изучения и внедрения в стране международного опыта в сфере поддержки объектов МСБ, донесения опыта Азербайджана в этой сфере до других организаций, развития связей с другими структурами, являющимися членами организации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)