Соцзащита граждан Азербайджана будет постоянно улучшаться – министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит последовательную социально ориентированную политику. В центре проводимой работы и принимаемых решений находится гражданин Азербайджана.

Об этом сказал в четверг министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по делам молодежи и спорта, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии, сообщает Trend.

Министр отметил, что социальная защита граждан Азербайджана будет постоянно улучшаться.

"За последние три года минимальная пенсия выросла со 110 до 200 манатов, а размер адресной государственной социальной помощи - на 81 процент", - сказал Бабаев.

Он добавил, что только два пакета социальных реформ, принятых в 2019 году, охватили около четырех миллионов человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)