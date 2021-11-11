Азербайджан сократит долю нефтяных доходов в финансировании расходов госбюджета

Экономика 11 ноября 2021 20:13 (UTC+04:00)
Азербайджан сократит долю нефтяных доходов в финансировании расходов госбюджета
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