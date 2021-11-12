К 2025 г. прогнозируется рост расходов населения Азербайджана более чем на 20%

Экономика 12 ноября 2021 12:29 (UTC+04:00)
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