В Азербайджане контроль за расходами бюджета должен быть усилен - Самир Шарифов

БАКУ /Trend / - Мировой спрос на нефть может снизиться. Многие развитые страны уже определили конкретные сроки перехода от двигателя внутреннего сгорания к электродвигателю. Это, несомненно, может снизить спрос на традиционные энергоресурсы и негативно отразиться на доходах стран и компаний, занимающихся добычей нефти и газа. В Азербайджане контроль за расходами бюджета должен быть усилен.

Об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в пятницу на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре в ходе очередного обсуждения проекта госбюджета на 2022 год, сообщает Trend.

Министр отметил, что в 5-летней стратегии национального развития Азербайджана ставится вопрос о готовности страны к этому вызову.

"Мы должны с осторожностью подходить к увеличению бюджетных расходов. Инфляция - это проблема не только Азербайджана. COVID-19 еще не закончился, дополнительные угрозы призывают нас быть бдительными. В связи с этим необходимо создание достаточных резервов. Бюджет имеет дефицит до 3,63 миллиарда манатов, который мы должны обеспечить за счет других источников. В Азербайджане достаточно устойчивый уровень долга. У Президента Ильхама Алиева есть поручение, которое состоит в том, что долги должны быть сокращены до 10% ВВП", - заявил министр финансов.

Самир Шарифов коснулся реализации приоритетных национальных проектов.

"Вероятно, потребуются дополнительные средства. В связи с этим, возможно, будут внесены коррективы в бюджет. Из каких источников будут поступать эти средства? Мы должны найти ответ на этот вопрос. В то же время нужно усилить нашу обороноспособность, обеспечить безопасность. Проводятся восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана, все это требует больших затрат", - сказал Самир Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)