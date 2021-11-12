В Азербайджане проведен вебинар, посвященный финансированию научных проектов и проектов по поддержке малых и средних предприятий

БАКУ /Trend / - 12 ноября в Азербайджане состоялся вебинар, посвященный финансированию научных проектов и проектов по поддержке малых и средних предприятий. На онлайн-мероприятии, организованном Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (АРМСБ), субъектам предпринимательства была предоставлена подробная информация и даны ответы на интересующие вопросы.

На вебинаре, организованном с участием более 100 субъектов МСБ, сотрудники Агентства Натиг Гейдаров и Эльмеддин Гаджиев выступили с презентациями об условиях конкурса и процессе оценки проектов. В соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Кабинета Министров 30 сентября 2020 года, в конкурсе могут принять участие юридические и физические лица, относящиеся к субъектам микро, малого и среднего предпринимательства. На конкурс можно представить только 1 проект. Сумма финансирования составляет максимум 20 тысяч манатов. При оценке проектов будут приниматься во внимание его влияние на развитие МСБ, инновационность, наличие обоснованной идеи, возможности применения для практических целей, наличие соответствующей материально-технической базы, необходимой для реализации проекта.

Субъекты МСБ, желающие принять участие в конкурсе, могут получить соответствующую заявку, образцы форм для обоснования проекта и бюджета, а также другую информацию в специальном разделе, созданном на сайте агентства (https://bit.ly/3C8XQEm).

Документы на конкурс могут быть представлены непосредственно или в электронном виде. Прием документов начнется 15 ноября и продлится до 18:00 14 декабря. Информация о результатах конкурса будет размещена после 10 февраля 2022 года на официальном сайте АРМСБ (www.smb.gov.az).

В ходе вебинара было отмечено, что субъекты МСБ, нуждающиеся в поддержке в процессе подготовки документов, также могут воспользоваться бесплатными информационными, консультационными и обучающими услугами центров развития МСБ.

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)