Турция готова поделиться своим опытом для развития туризма в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает очень большим туристическим потенциалом, и Турция готова поделиться с братской страной своим опытом для развития этой сферы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу президент International Business Forum (IBF), основатель Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Эрол Ярар на пресс-конференции в Баку, организованной Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.

По его словам, Турция, которая имеет возможности, чтобы принять 1,2 миллиона туристов, является одной из самых важных туристических стран мира.

"Мы хотим поделиться этим опытом с Азербайджаном. Протяженность побережья Каспия в Азербайджане составляет 850 километров. Кроме того, на территории Азербайджана есть горы, что дает возможность развивать зимний туризм. Мы обсуждаем, как можно целенаправленно использовать эти возможности. Таким образом, мы хотим поделиться с Азербайджаном своим опытом в сфере летнего и зимнего туризма", - сказал Ярар.

Он также сообщил, что в Турции развита система здравоохранения. Для укрепления инфраструктуры сферы здравоохранения Азербайджана и строительства новых больниц турецкие специалисты проводят обсуждения, в частности, с представителями Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, сказал Ярар.

"Третий вопрос - реализация проектов в сфере государственно - частного партнерства. Мы подпишем соответствующее соглашение под гарантии Азербайджана. Четвертый вопрос - обеспечение развития сельского хозяйства. Мы представим Азербайджану сельскохозяйственный проект "Умная деревня". Он нацелен на вывод азербайджанской сельскохозяйственной продукции с полей на мировые рынки", - сказал президент IBF.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)