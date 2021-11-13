Цель предстоящего в Баку Международного бизнес-форума - представление инвестиционного потенциала Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 ноября в азербайджанском Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему в Баку 25-му Международному бизнес-форуму (İBF- İnternational Business Forum).

Как сообщает Trend, президент İBF, основатель независимой Ассоциации промышленников и предпринимателей Турции (MUSIAD) Эрол Ярар и председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов проинформировали о предстоящем форуме и ответили на вопросы СМИ.

Было отмечено, что Международный бизнес-форум основан в 1995 году компанией MUSIAD и ежегодно проводится в различных странах. Целями форума являются развитие двусторонних торгово-экономических связей между странами, создание устойчивых моделей сотрудничества, укрепление инвестиционного сотрудничества и деловых связей, а также активизация торгово-экономического партнерства между странами в постпандемийный период, реализация совместных инициатив.

В июле этого года между Агентством по развитию МСБ и İBF был подписан меморандум о взаимопонимании в связи с проведением 25-го Международного бизнес-форума в Баку. Форум проводится при поддержке министерства экономики Азербайджана и министерства торговли Турции, при организационной поддержке Агентства по развитию МСБ, MUSIAD и İBF. Он пройдет под девизом "Азербайджан: Жемчужина Азии".

В форуме примут участие госчиновники, предприниматели, представители международных организаций, дипломатического корпуса, торговых палат и бизнес-ассоциаций почти из 30 стран. На церемонии открытия, которая состоится 15 ноября в Бакинском Конгресс-центре, будут организованы панели, посвященные возможностям инвестирования в Азербайджан, в частности в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, инвестиционному потенциалу Карабаха, государственно-частному партнерству, а также двусторонние встречи между предпринимателями, будет подписан ряд документов о сотрудничестве. В рамках форума бизнесмены ознакомятся с рабочим процессом на ряде производственных предприятий в Баку и регионах страны, обсудят с местными предпринимателями возможности сотрудничества и инвестирования. В форуме, который продлится до 17 ноября, планируется участие 500 иностранных инвесторов и предпринимателей.

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов: "Мы рады проведению 25-го Международного бизнес-форума в Баку и оказанию поддержки мероприятию. Форум будет важен для более широкого ознакомления инвесторов с экономическим и инвестиционным потенциалом Азербайджана, в том числе освобожденного от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны Карабаха. Среди целей форума - установление прямых связей между местными и иностранными инвесторами, налаживание нового сотрудничества между представителями малого и среднего бизнеса и реализация совместных инвестиционных проектов".

Президент Форума İBF, основатель MUSIAD Эрол Ярар: "Азербайджан обладает большим потенциалом в сферах туризма, сельского хозяйства и здравоохранения. Учитывая это, мы можем еще больше увеличить объем торговли между нашими странами. Для Азербайджана, освободившего свои земли от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, экономическое развитие Карабаха является одним из приоритетных вопросов. Мы хотим внести свой вклад в это, и с данной целью решили провести 25-й Международный бизнес-форум в Азербайджане. Мы тесно сотрудничаем с Агентством по развитию МСБ в этом направлении уже около года. Мы приехали в Азербайджан вместе с 500 турецкими предпринимателями, работающими в секторах сельского хозяйства, продовольствия, здравоохранения, туризма и других областях. Цель - инвестирование в Азербайджан и дальнейшее расширение торговых связей. Освобожденные от оккупации азербайджанские земли обладают большим потенциалом в области сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, и в нашей делегации представлены предприниматели, интересующиеся также и этими секторами".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)