Турецкий Halkbank заинтересован в функционировании в Азербайджане в качестве финорганизации

БАКУ /Trend/ - Турецкий Halkbank заинтересован в функционировании в Азербайджане в качестве финансовой организации.

Об этом сказал Trend в воскресенье председатель Halkbank Сулейман Оздил.

По его словам, Halkbank может наладить сотрудничество с азербайджанскими финорганизациями и инвестировать в создание в стране новых финансовых продуктов.

"Мы можем предложить азербайджанским банкам свои продукты, а также оказать финансовое содействие в их внедрении", - отметил Оздил.

Он добавил, что Halkbank в ближайшее время не планирует функционировать в Азербайджане как банковская организация.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev