Азербайджан - очень привлекательная страна для зарубежных инвесторов – MÜSİAD (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) прошел 25-й Международный бизнес-форум (IBF), сообщает в среду Trend.

В нем участвовали 550 бизнесменов из 30 стран. Впервые мероприятие в Азербайджане объединило такое количество представителей сферы бизнеса. В рамкахбизнес-форума председатель правления MÜSİAD Махмут Асмалы и глава отдела по дипломатическим связям структуры Осман Нури Онугорен стали гостями авторского видеопроекта АМИ Trend «Актуально с Сахилем Керимли».

Они рассказали о своих впечатлениях от форума, большом интересе, который проявляют к Азербайджану бизнесмены из различных стран, желании сотен бизнесменов инвестировать в Азербайджан, укреплении взаимных торговых связей и будущих целях.

Отметим, что форум был организован в целях развития двусторонних торгово-экономических отношений между странами, создания моделей устойчивого сотрудничества, укрепления связей в области инвестиций и бизнеса. В рамках форума IBF, основанного в 1995 году MÜSİAD и проводимого раз в год, были организованы панельные обсуждения, презентации, двусторонние встречи и другие мероприятия, обсуждались перспективы развития экономики Азербайджана, инвестиции и другие вопросы.

Официальными медиа-партнерами IBF были АМИ Trend, Day.Az и медиа-проект TURKIC.World.

Представляем вниманию видеоинтервью.

(Перевод: Кямаля Сеидова)