Турецкая компания Turaç Dış Ticaret намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере оборонной промышленности

Экономика 17 ноября 2021 16:35 (UTC+04:00)
Турецкая компания Turaç Dış Ticaret намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере оборонной промышленности
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