Азербайджан и Всемирный банк обсудили новые направления сотрудничества (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с региональным вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минэкономики.
Джаббаров на встрече отметил, что Азербайджан придает большое значение партнерству с международными финансовыми институтами, в том числе со Всемирным банком, высоко оценивает его техническую помощь и финансовую поддержку.
По его словам, сотрудничество Азербайджана и ВБ во многих сферах имеет важное значение с точки зрения применения передового международного опыта.
На встрече также была предоставлена информация о мерах, принимаемых по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора, поощрению инвестиций и дальнейшему улучшению бизнес-среды в Азербайджане.
В свою очередь, Бьерде отметила плодотворное сотрудничество ВБ и Азербайджана.
По ее словам, банк поддерживает экономические реформы, проводимые в Азербайджане.
Стороны также обсудили аспекты реализации совместных проектов и новые направления сотрудничества.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)