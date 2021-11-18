Азербайджан и Всемирный банк обсудили новые направления сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с региональным вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минэкономики.

Джаббаров на встрече отметил, что Азербайджан придает большое значение партнерству с международными финансовыми институтами, в том числе со Всемирным банком, высоко оценивает его техническую помощь и финансовую поддержку.

По его словам, сотрудничество Азербайджана и ВБ во многих сферах имеет важное значение с точки зрения применения передового международного опыта.

На встрече также была предоставлена информация о мерах, принимаемых по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора, поощрению инвестиций и дальнейшему улучшению бизнес-среды в Азербайджане.

В свою очередь, Бьерде отметила плодотворное сотрудничество ВБ и Азербайджана.

По ее словам, банк поддерживает экономические реформы, проводимые в Азербайджане.

Стороны также обсудили аспекты реализации совместных проектов и новые направления сотрудничества.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)