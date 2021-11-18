В Азербайджане обсудили вопросы обеспечения прозрачности бюджета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям Комиссии по деловой среде и международным рейтингам, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк (ЦБА).

В связи с пандемией коронавируса заседание прошло в онлайн-формате. В нем приняли участие представители ЦБА, министерств экономики и финансов, Государственного нефтяного фонда, Госкомстата, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, а также компании Equita, Евразийского центра знаний о добывающих отраслях, общественного объединения «Поддержка экономических инициатив» и т.д.

На заседании была обсуждена работа, проделанная за 10 месяцев в рамках плана действий рабочей группы, и состоялся обмен мнениями о мерах, которые необходимо принять до конца года для его реализации.

Основными темами обсуждения стали вопросы обеспечения прозрачности бюджета, повышения финансовой устойчивости, удержания инфляции в целевом диапазоне, оптимизации бремени государственного регулирования и повышения его качества.

Кроме того, на встрече был обсужден первоначальный проект плана действий рабочей группы на 2022 год, и принято решение доработать его с учетом поступивших предложений.

По итогам заседания было решено вынести на рассмотрение комиссии предложения по улучшению позиций Азербайджана в международных рейтингах.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)