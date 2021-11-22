Азербайджан и Хорватия обсудили вопросы сотрудничества в области энергосистем
БАКУ /Trend/ - Глава ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Хорватии в Азербайджане Бранко Зебичем.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОАО.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Хорватией и Азербайджаном в области энергосистем.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о строительных работах, проводимых на освобожденных территориях под руководством Президента Ильхама Алиева, проектах в области электроэнергетики, а также обсудили возможности хорватских компаний по производству электрооборудования.
(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
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