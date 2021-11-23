В Азербайджане насчитывается более 400 тыс. рабочих мест в сфере услуг - депутат

БАКУ /Trend/ - По итогам мониторинга, проведенного Конфедерацией профсоюзов Азербайджана три года назад, было установлено, что в стране насчитывается более 400 тысяч рабочих мест в сфере услуг.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник депутат Саттар Мехбалыев на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, несмотря на то, что в Азербайджане рабочий день не должен превышать восемь часов, в некоторых сферах люди работают по 16-18 часов.

Депутат отметил, что соответствующие структуры должны потребовать от этих работодателей перехода на режим работы в две смены.

"Это будет способствовать ликвидации безработицы и сокращению внутренней миграции. В некоторых сферах люди работают по 16-18 часов в день. Контроль за этим должен быть усилен", - сказал Мехбалыев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)