На Бакинском фуникулере будут проведены ремонтные работы
БАКУ / Trend / - Производственное объединение "Lifttəmir" исполнительной власти города Баку объявило открытый тендер на ремонт дорожного полотна для фуникулера, расположенного в Сабаильском районе столицы.
Как сообщает Trend, стоимость участия в тендере составляет 250 манатов.
Претенденты могут подать первичные документы до 16:40 13 декабря, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 16:35 21 декабря через единый Интернет-портал госзакупок. Телефон: (012) 594-65-94.
Результаты тендера будут объявлены на портале 22 декабря в 16:40.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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