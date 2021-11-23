На Бакинском фуникулере будут проведены ремонтные работы

БАКУ / Trend / - Производственное объединение "Lifttəmir" исполнительной власти города Баку объявило открытый тендер на ремонт дорожного полотна для фуникулера, расположенного в Сабаильском районе столицы.

Как сообщает Trend, стоимость участия в тендере составляет 250 манатов.

Претенденты могут подать первичные документы до 16:40 13 декабря, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 16:35 21 декабря через единый Интернет-портал госзакупок. Телефон: (012) 594-65-94.

Результаты тендера будут объявлены на портале 22 декабря в 16:40.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)