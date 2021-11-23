В Азербайджане в 2022 г. планируется выделить на обязательное медстрахование более 1 млрд манатов - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2022 году планируется выделить на обязательное медицинское страхование 1 миллиард 125 миллионов 700 тысяч манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник министр финансов Самир Шарифов на заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, работа в этом направлении уже ведется, и будет принято соответсвующее решение.

Министр отметил, что расходы на сферу здравоохранения в Азербайджане растут с каждым годом.

"За последние пять лет расходы на здравоохранение в Азербайджане выросли в 2,5 раза, что является высоким показателем. Работа в этом направлении будет продолжена. Мы должны объективно оценивать свои возможности. Нам также нужно найти ответы на вопросы о финансировании растущих затрат", - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)