В Азербайджане в 2022 г. планируется выделить на обязательное медстрахование более 1 млрд манатов - министр
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2022 году планируется выделить на обязательное медицинское страхование 1 миллиард 125 миллионов 700 тысяч манатов.
Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник министр финансов Самир Шарифов на заседании Милли Меджлиса (парламент).
По его словам, работа в этом направлении уже ведется, и будет принято соответсвующее решение.
Министр отметил, что расходы на сферу здравоохранения в Азербайджане растут с каждым годом.
"За последние пять лет расходы на здравоохранение в Азербайджане выросли в 2,5 раза, что является высоким показателем. Работа в этом направлении будет продолжена. Мы должны объективно оценивать свои возможности. Нам также нужно найти ответы на вопросы о финансировании растущих затрат", - сказал Шарифов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)