Создание филиалов DOST в Карабахе в числе ключевых вопросов - замминистра

БАКУ /Trend/ - Создание сети филиалов DOST в Карабахе в числе ключевых вопросов. Работы в этом направлении уже начаты.

Как сообщает Trend, об этом в среду заявил замминистра труда и соцзащиты населения Азербайджана Вюсал Насирли, выступая на конференции "Великое возвращение: Возрождение культуры".

По его словам, на освобожденных территориях будет построена современная социальная инфраструктура.

"На освобожденных территориях Азербайджана будет обеспечено строительство социальной инфраструктуры и центров профессионального обучения, а также реализованы проекты по обеспечению занятости и созданию малого бизнеса. Особое место в восстановлении освобожденных территорий будет занимать министерство труда и социальной защиты населения", - добавил Насирли.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)