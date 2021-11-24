Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend (Видео)

БАКУ / Trend / - Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend.

Как сообщает Trend, в программе обсуждались вопросы экономики, которые стоят на повестке дня.

Отметим, что проект выходит в эфир каждую среду в 15:00, повтор - в 22:30 на "Real" ТВ. В программе Real - Trend обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию информационного агентства Real TV и Trend, говорят о вызовах, стоящих перед Азербайджаном.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)