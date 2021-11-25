В Азербайджане более 200 предпринимателей зарегистрировались на платформе видеотренингов

БАКУ /Trend/ - К платформе видеотренингов, созданной Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана для субъектов микро, малого и среднего бизнеса, тех, кто хочет начать предпринимательскую деятельность и повысить знания и информированность в сфере бизнеса стартапов, подключились более 200 субъектов МСБ и желающих начать бизнес, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Они создали "личный кабинет" на платформе и воспользовались различными онлайн-тренингами - soft skills, корпоративное право, управление проектом, финансы, продажа, маркетинг, туризм, организация экспорта.

Отметим, что субъекты МСБ, стартапы и лица, желающие начать бизнес, могут зарегистрироваться в рубрике платформы видеотренингов на сайте www.kobim.az и просмотреть 180 видеотренингов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)