Состоялось заседание Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с участием руководителей НПО и бизнес-ассоциаций, являющихся членами Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, проведено заседание Общественного совета, на котором обсуждалась деятельность Совета в течение года и мероприятия, предусмотренные в 2022 году, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Выступая на заседании, председатель правления Орхан Мамедов подчеркнул, что Агентство заинтересовано в обеспечении общественного участия в работе структуры, и в этой сфере осуществляется тесное сотрудничество с Советом.

Было отмечено, что общественные обсуждения, организуемые Советом на различные темы, вносят вклад в диалог между государством и бизнесом и являются важной платформой.

Председатель Общественного совета, глава Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов проинформировал о работе, проведенной Советом в 2021 году, и планах на предстоящий период.

На заседании были проведены обсуждения по вопросам повестки дня, заслушаны мнения и предложения членов Совета по соответствующим сферам.

Отметим, что функционирующий с 2018 года Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ обеспечивает общественное участие в структуре, осуществляет контроль над работой Агентства. В Общественном совете представлены 15 НПО и бизнес-ассоциации, которые объединяют в своих рядах сотни предпринимателей.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)