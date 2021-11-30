В ОАО «Азеришиг» рассказали о работах по подготовке к зимнему сезону

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеришиг» реализовало масштабные проекты по бесперебойному обеспечению потребителей качественной электроэнергией в рамках перехода к зимнему сезону, сообщили во вторник Trend в ОАО.

«Еще в летние месяцы были приняты серьезные и неотложные меры по налаживанию нормальной и безаварийной работы подстанций, распределительных устройств, кабельных и воздушных линий электропередачи в рамках подготовки к зимнему сезону», - говорится в сообщении.

ОАО «Азеришиг» устанавливает современные системы электроснабжения таким образом, чтобы стихийные бедствия и внешние помехи в меньшей степени влияли на бесперебойное электроснабжение потребителей.

Помимо внедрения инноваций и модернизации распределительных сетей, ОАО также уделяет особое внимание снижению потерь электроэнергии, отмечается в сообщении.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)