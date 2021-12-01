В Азербайджане утвержден "Порядок поддержки расширения продаж в торговых сетях продукции, произведенной субъектами микро- и малого предпринимательства" - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 декабря подписал указ об утверждении "Порядка поддержки расширения продаж в торговых сетях продукции, произведенной субъектами микро- и малого предпринимательства".

Агентству по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана поручено принять необходимые меры с целью поощрения продаж продукции предпринимателей в соответствии с первой частью вышеуказанного Порядка.