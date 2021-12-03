Россия предложила Азербайджану перейти на штрихкодирование при экспорте фруктов и овощей

БАКУ /Trend/ - Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного контроля России (Россельхознадзор) предложила Агентству пищевой безопасности Азербайджана перейти на стандарты штрихкодирования GS1 при маркировке контейнеров для экспорта фруктов и овощей, сообщает Trend со ссылкой на Россельхознадзор.

По данным российского ведомства, в частности, заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин предложил азербайджанской стороне при проведении интеграции информационных систем фитосанитарных служб двух стран перейти на стандарты штрихового кодирования GS1 при маркировке упаковок с плодоовощной продукцией.

При таком кодировании на упаковку наносится штрих-код, при считывании которого можно получить основную информацию о грузе, в частности, о его производителе, дате выработки, а также ряд других сведений.

На данный момент при взаимных поставках подкарантинных товаров из двух стран такая система кодирования не используется, на грузы наносится только этикетка, содержащая основные данные о них.

Как заявил заместитель главы Агентства пищевой безопасности Азербайджана Рашад Мафусов, ведомство рассмотрит озвученные российской стороной предложения.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)