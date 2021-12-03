В Азербайджане расширяется перечень подакцизных товаров

БАКУ /Trend/ - Третьего декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в третьем чтении был обсужден законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которым в список подакцизных товаров включаются заменители табака, а также одноразовые электронные сигареты и кальян, сообщает в пятницу Trend.

Согласно изменению, на каждый килограмм заменителей табака вводится ставка акциза в размере 30 манатов, на каждую единицу одноразовых электронных сигарет, кальяна – 0,25 маната.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)