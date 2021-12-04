Товарооборот Азербайджана с 5 основными торговыми партнерами превысил $15 млрд
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В воинской части коммандос азербайджанской армии прошли тактические учения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
Названа инвестиционная стоимость проекта bp по строительству электростанции на освобожденных территориях Азербайджана
Глава Фонда YAŞAT рассказал, в каком случае раненые участники Отечественной войны отправляются на лечение за рубеж
В «умном селе» в Зангилане компоненты аграрной сферы будут сочетаться с элементами современного градостроения - министр
Освобожденные земли Азербайджана обладают высоким потенциалом солнечной энергии - директор Госагенства
Консультативная группа по вопросам политики и управления предоставила данные об экономических перспективах Грузии
Достигнуты практические результаты по восстановлению ГЭС на освобожденных территориях Азербайджана - глава Госагентства
Azerbaijan Fashion Week - вечерние и свадебные платья, харыбюльбюль, эклектика, ready-to-wear… (ФОТО)
Альтернативные источники финансирования имеют важное значение для обеспечения устойчивых финресурсов - Орхан Мамедов