На территории промпарка в Джебраильском районе начинается организация социальной зоны

Экономика 6 декабря 2021 16:59 (UTC+04:00)
На территории промпарка в Джебраильском районе начинается организация социальной зоны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начинается организация социальной зоны в промышленном парке «Экономическая зона Аразской долины». Более половины территории промпарка очищено от мин, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Промышленный парк «Экономическая зона Аразской долины» был создан в соответствии с указом Президента Азербайджана от 4 октября 2021 года в Джебраильском районе для реализации промышленного потенциала региона, реинтеграции его в экономику страны и обеспечения занятости.

В сообщении ведомства отмечается, что ведется работа по созданию в промпарке благоприятного инвестиционного климата для предпринимателей.

До сегодняшнего дня от мин очищено 105 гектаров (52 процента) из 200 гектаров территории, выделенной для промышленного парка, говорится в сообщении.

Кроме того, подготовлен концептуальный план промпарка, и в ближайшие дни на его территории начнется установка контейнеров для организации социальной зоны, отмечает минэкономики.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)

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