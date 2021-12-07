Государственная налоговая служба Азербайджана о введении в эксплуатацию ЗАО "Glassica" и ООО "Azərsulfat"

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ЗАО "Glassica" и ООО "Azərsulfat" планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2022 года, сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно информации, ООО "Azərsulfat" по производству серной кислоты и ЗАО "Glassica" по производству стеклянной тары, фундамент которых был заложен в Сумгайытском химическом промышленном парке при участии Президента Ильхама Алиева, входят в число областей производства, которые будут стимулировать расширение производства и экспорта.

В настоящее время на этих предприятиях завершены проектные работы, ведутся строительно-монтажные работы.

В то же время начат импорт оборудования, которое будет использоваться в производственном процессе, и уже ведутся работы в этом направлении.

Немецкие технологии будут использоваться в ЗАО "Glassica", а китайские технологии - в ООО "Azərsulfat".

Известно, что инвестиционная стоимость завода по производству стеклотары составляет 12 миллионов долларов, из которых 7 миллионов долларов уже инвестированы в проект, а 75 процентов строительных работ завершено.

Инвестиционная стоимость завода по производству серной кислоты составляет 6 миллионов долларов, в проект уже вложено 2,9 миллиона долларов и выполнено 60 процентов работ. На предприятиях будет более 200 постоянных рабочих мест. Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2022 года.

Компании, производящие серную кислоту и стеклотару, будут играть важную роль в импортозамещении и расширении экспортного потенциала.

Отметим, что в соответствии с политикой индустриализации в нашей стране создаются сотни современных промышленных предприятий и новых производств, значительно увеличивается доля местной продукции в удовлетворении внутреннего спроса, расширяются экспортные возможности.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)