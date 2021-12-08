В Азербайджане впервые вышедшие на рынок труда сталкиваются с трудностями при поиске работы по специальности - министр

Экономика 8 декабря 2021 11:35 (UTC+04:00)
В Азербайджане впервые вышедшие на рынок труда сталкиваются с трудностями при поиске работы по специальности - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые вышедшие на рынок труда сталкиваются с трудностями при поиске работы по специальности.

Об этом сказал в среду министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на Азербайджанском форуме карьерного роста, сообщает Trend.

Министр сообщил, что за последние четыре года члены 36 тысяч семей стали предпринимателями благодаря программе самозанятости.

По его словам, ежегодно на рынок труда Азербайджана выходят свыше 100 тысяч представителей молодежи.

«С этой точки зрения перед нами стоят большие вызовы, и мы должны принять меры для поддержки этой молодежи», - сказал Бабаев.

Он отметил, что одна из проблем, существующая сегодня на рынке труда, связана с тем, что молодежь не может найти работу по специальности.

«В Азербайджане впервые вышедшие на рынок труда в большинстве случаев сталкиваются с трудностями при поиске работы по специальности. В этом направлении принимаются меры по повышению профессиональных навыков молодежи, а также ежегодно расширяется профподготовка, последовательно реализуются программы активной занятости», - добавил министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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