Импорт в Азербайджан товаров для разминирования предложено освободить от налогов на 5 лет

БАКУ /Trend/ - Импорт в Азербайджан средств индивидуальной бронезащиты (одежды), инструментов, собак минно-розыскной службы, взрывчатых и пиротехнических веществ предложено освободить от уплаты налогов на пять лет.

Это предусматривают поправки в Налоговый кодекс и закон "О Таможенных тарифах", вынесенные на обсуждение на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент), сообщает в среду Trend.

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