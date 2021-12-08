На освобожденных территориях Азербайджана проведен посев сортов пшеницы "Şuşa", "Yaşma", "Zəfər"- интервью Trend TV из Тертера

Тертер / Trend / - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведутся посевные и научно-исследовательские работы.

Съемочная группа карабахского бюро Trend ознакомилась с научно-исследовательскими проектами, проводимыми на территории Тертерского района по посеву зерна и развитию семеноводства.

Как сообщил главный агроном Института генетических ресурсов НАНА по Карабаху Магамед Ширинов, часть освобожденных территорий недавно была разминирована, после чего начались посевные работы.

"На территории выращиваются высокоурожайные сорта пшеницы. Мы глубоко благодарны Президенту, Победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей армии за освобождение земель от оккупации. В течение многих лет мы с нетерпением ждали возвращения на эти территории. Сейчас мы находимся на своей земле, занимаемся посевом и сбором урожая", - сказал Ширинов.

Он отметил, что по случаю Победы были посеяны высококачественные сорта пшеницы "Şuşa", "Yaşma", "Zəfər".

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)