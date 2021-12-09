ЕБРР выделил кредит в 8 млн евро азербайджанской инженерно-производственной компании

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере 8 миллионов евро азербайджанской инженерно-производственной компании GemZA Group на обеспечение потребностей нового производства и оборотного капитала, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЕБРР.

Согласно информации, выделение этих средств является частью поддержки, оказываемой банком предприятиям на Кавказе для улучшения их деятельности и стандартов.

«При поддержке ЕБРР GemZA Group стремится к расширению производственных мощностей, расширению спектра предоставляемых услуг, а также к повышению конкурентоспособности по цене и качеству. Благодаря большей финансовой гибкости компания также сможет предлагать товары и услуги на более привлекательных условиях и расширять свою клиентскую базу»,- говорится в сообщении.

Кроме того, с помощью этого кредита GemZA Group также профинансирует ряд потребностей касательно оборотного капитала.

GemZA Group функционирует с 2005 года и предоставляет услуги клиентам в Азербайджане, Восточной Европе, Центральной Азии, Турции и ОАЭ.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор в Азербайджане. На сегодня банк инвестировал в общей сложности 3,2 миллиарда евро в 177 проектов в стране.

(Автор: Хаган Исаев)