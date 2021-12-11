Минэнерго Казахстана приняло решение о приоритетной отгрузке нефтепродуктов для АЗС Туркестанской области

Экономика 11 декабря 2021 14:53 (UTC+04:00)
Минэнерго Казахстана приняло решение о приоритетной отгрузке нефтепродуктов для АЗС Туркестанской области

Министерство энергетики РК 10 декабря провело выездное совещание в Шымкенте с участием представителей акимата Туркестанской области, Шымкентского НПЗ и сетей АЗС по вопросам отгрузки нефтепродуктов в Туркестанскую область, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Акиматом области отмечено, что поставка нефтепродуктов до города Туркестана осуществляется по платной автодороге, что отражается на конечной стоимости продукта.

По итогам совещания отмечено, что на сегодняшний день Шымкентский НПЗ работает в штатном режиме, производство нефтепродуктов на заводе осуществляется согласно плану.

Вместе с тем, в целях обеспечения бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС, нефтеперерабатывающим заводам Казахстана было поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области. В настоящее время основные АЗС работают без ограничений реализации.

Местным автозаправочным сетям рекомендовано заблаговременно планировать отгрузки нефтепродуктов, а также формировать резервные запасы ГСМ.

Кроме того, объем производства бензина в ноябре текущего года составляет 444,5 тыс. тонн, (в том числе на ТОО «ПКОП» – 171,3 тыс. тонн), в декабре планируемый объем производства составляет 447,4 тыс. тонн (в том числе на ТОО «ПКОП» –172,9 тыс. тонн). Среднесуточное производство бензина – 15,7 тыс. тонн/сутки, отгрузка – 14,5 тыс. тонн/ сутки на крупных НПЗ.

По состоянию на 1 декабря этого года совокупные остатки бензина в Туркестанской области (включая Шымкент) составляли 14,2 тыс. тонн, при этом 10 декабря общий запас бензина составляет 15,4 тыс. тонн, отмечается увеличение остатков на 1,2 тыс. тонн.

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