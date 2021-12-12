С участка Горус-Гафан собрано около 2 миллионов манатов пошлин - Сафар Мехтиев

БАКУ /Trend/ - С погранично-пропускного пункта Горус-Гафан собрано около 2 миллионов манатов пошлин.

Как передает Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-полковник Сафар Мехтиев.

"Соответствующий пост Государственного таможенного комитета создан на дороге Горус-Гафан уже около двух месяцев. Какие пошлины взимаются с автомобилей малой и большой грузоподъемности, а также людей на других пограничных пропускных пунктах, такие же пошлины взимаются с иностранных транспортных средств и граждан, которые входят на территорию Азербайджана с этого направления", - сказал он.

Что касается информации о том, что противоположная сторона пойдет на аналогичный шаг, глава ГТК сказал, что это территория Азербайджана. Если наши транспортные средства будут входить на территорию противоположной стороны, то решать будут они.

(Авотр: Хаган Исаев)