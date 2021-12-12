Названы сроки ввода в эксплуатацию железной дороги Горадиз-Агбенд

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что железная дорога Горадиз-Агбанд будет сдана в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, работы планируется завершить к концу 2022 года.

"Готово 40 километров земли. Скоро приступим к укладке верхнего слоя дороги. Ведутся работы по туннелям и мостам. Длина дороги 11 километров. Также ведутся работы по разминированию. К концу этого года, вероятно, будут завершены работы на 50 километрах", - заявил Джавид Гурбанов.