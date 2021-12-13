В Азербайджане определены условия, которые необходимо учитывать при проектировании балконов в жилых домах

Экономика 13 декабря 2021 14:39 (UTC+04:00)
В Азербайджане определены условия, которые необходимо учитывать при проектировании балконов в жилых домах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены условия, которые необходимо учитывать при проектировании балконов в жилых домах.

Как сообщает в понедельник Trend, они отражены в «Нормах проектирования жилых зданий», утвержденных коллегией Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре.

В документе отмечается, что при проектировании балконов необходимо учесть следующие условия:

- уровень шума транспортных магистралей или промышленных зон перед фасадом жилого дома составляет 75 дБ и более;

- в летние месяцы в течение 15 и более дней содержание пыли в воздухе составляет 1,5 мг/м3 и более.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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