В Азербайджане определены условия, которые необходимо учитывать при проектировании балконов в жилых домах
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены условия, которые необходимо учитывать при проектировании балконов в жилых домах.
Как сообщает в понедельник Trend, они отражены в «Нормах проектирования жилых зданий», утвержденных коллегией Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре.
В документе отмечается, что при проектировании балконов необходимо учесть следующие условия:
- уровень шума транспортных магистралей или промышленных зон перед фасадом жилого дома составляет 75 дБ и более;
- в летние месяцы в течение 15 и более дней содержание пыли в воздухе составляет 1,5 мг/м3 и более.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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В Азербайджане определены условия, которые необходимо учитывать при проектировании балконов в жилых домах
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