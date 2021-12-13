БАКУ /Trend/ - Швейцария профинансирует региональные и экономические проекты в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник на пресс-конференции в Баку представитель Швейцарского бюро по сотрудничеству на Южном Кавказе Альберто Эрнандес.

Он отметил, что швейцарская программа сотрудничества для региона Южного Кавказа на 2022-2025 годы в основном включает инклюзивное экономическое развитие, экономическое управление и повышение устойчивости к климатическим изменениям.

По его словам, бюджет программы составит 80 миллионов швейцарских франков. 50 миллионов швейцарских франков из этой суммы будут направлено на региональные проекты.

Кроме того, 10 миллионов швейцарских франков из этих средств будут направлены на реализацию двусторонних проектов в экономическом секторе Азербайджана, добавил представитель бюро.

«Новая программа сотрудничества учитывает потребности Азербайджана в среднесрочной перспективе и направлена на продвижение взаимодействия в регионе, укрепление государственных институтов, улучшение экономического развития и создание дополнительных рабочих мест, повышение устойчивости к климатическим изменениям и устойчивое управление ресурсами», - сказал Эрнандес.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)