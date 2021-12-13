Азербайджан и Катар договорились расширить связи между предпринимателями двух стран (ФОТО)

БАКУ / Trend / - Представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) 12-13 декабря находились с визитом в Катаре. При поддержке Посольства Азербайджана представители KOBİA провели встречи в ряде ведомств Катара, ознакомились с деятельностью бизнес-инкубатора, созданного для поддержки предпринимателей.

Как сообщает Trend со ссылкой на KOBİA, состоялись встречи председателя правления KOBİA Орхана Мамедова с министром муниципалитета Катара Абдуллой бин Абдулазизом бин Турки Аль-Субаи и замминистра торговли и промышленности Султаном бин Рашидом Аль-Хатером. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве и обмене опытом, а также о расширении связей предпринимателей двух стран.

Также состоялись встречи с первым вице-президентом Торгово-промышленной палаты Катара Мухаммедом бин Ахмедом бин Тваром, генеральным директором инвестиционного Института Катара Мансуром Ибрагимом аль Махмудом и исполняющим обязанности исполнительного директора катарского Банка развития Абдулрахманом Хесамом Аль Соваиди. В ходе встреч были обсуждены вопросы расширения связей в сфере торговли и инвестиций, создания новых платформ сотрудничества в данной области, совместного финансирования проектов МСБ, поддержки, которую KOBIA может предоставить катарским инвесторам, заинтересованным в инвестировании в Азербайджан. Также были обсуждены вопросы, вытекающие из меморандума о взаимопонимании между агентством и банком, подписанного в июне 2021 года.

Во время встреч с председателем правления Ассоциации предпринимателей Катара Фейсалом бин Кассимом Аль Тани и президентом Катарской объединенной девелоперской компании (UDC) Ибрагимом Джассимом Аль-Османом Фахро стороны обменялись опытом двух стран в создании сетей предпринимателей, мнениями о возможности сотрудничества, государственно-частном партнерстве, о перспективах сотрудничества в "умных городах" и "умных деревнях".

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)