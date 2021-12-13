В Азербайджане состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО)

БАКУ / Trend / - В Азербайджане состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда, сообщает Trend.

На повестке дня заседания, состоявшегося 13 декабря под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова, были обсуждены вопросы проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2022 год, инвестиционной политики фонда и другие вопросы.

Принято соответствующее решение о представлении Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2022 год.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)