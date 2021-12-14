Микаил Джаббаров встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Успешное двустороннее сотрудничество с Грузией поддерживается многочисленными экономическими проектами.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

"На встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава мы обсудили расширение торговых связей и взаимное инвестирование", - пишет министр.

(Перевод: Кямаля Сеидова)